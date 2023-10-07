Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине
Бывшая россиянка проиграла действующей орчихе
Фото: SuperSport
Казахская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).
В борьбе за финал она проиграла представительнице страны-агрессора Людмиле Самсоновой (WTA №22). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу победительницы встречи, в активе которой 7 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 2 из 5 использованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.
В решающем матче за главный титул соревнований Самсонова сыграет против второй ракетки мира
Напомним, что ранее Цуренко и Володько
Популярное сейчас
- Луческу не дал пресс-конференцию после матча с Полесьем: известная причина
- Догнал Белькевича. Буяльский вошел в первую 20 лучших бомбардиров Динамо
- Полесье обыграло Динамо, Ребров вызвал защитника, Павелко остался в СИЗО. Главные новости за 6 октября
- Ник Кирьос: Джокович — лучший теннисист в истории, его недооценивают
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО