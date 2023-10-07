Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине

Казахская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В борьбе за финал она проиграла представительнице страны-агрессора Людмиле Самсоновой (WTA №22). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу победительницы встречи, в активе которой 7 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 2 из 5 использованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

В решающем матче за главный титул соревнований Самсонова сыграет против второй ракетки мира Иги Швентек .