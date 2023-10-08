Ястремская получила соперницу на старте турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №100) выступит на турнире серии WTA 250 в Гонконге (Китай). В стартовом поединке наша спортсменка сыграет против нейтральной Мирры Андреевой (WTA №60).

Соревнования пройдут с 9 по 15 октября. Действующей чемпионкой соревнований является именно Ястремская, которая завоевала этот титул в 2018 году. С того времени турнир не проводился.

Призы и очки на турнире в Гонконге:

R1: $2,930, 1 очко

R2: $4,220, 30 очков

QF: $6,417, 60 очков

SF: $11,275, 110 очков

FR: $20,226, 180 очков

W: $34,228, 280 очков

Ястремская и Андреева уже встречались в июле этого года на турнире в Лозанне, тогда украинка проиграла.