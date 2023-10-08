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Ястремская получила соперницу на старте турнира в Гонконге
Удачи в борьбе за титул
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №100) выступит на турнире серии WTA 250 в Гонконге (Китай). В стартовом поединке наша спортсменка сыграет против нейтральной Мирры Андреевой (WTA №60).
Соревнования пройдут с 9 по 15 октября. Действующей чемпионкой соревнований является именно Ястремская, которая завоевала этот титул в 2018 году. С того времени турнир не проводился.
Призы и очки на турнире в Гонконге:
R1: $2,930, 1 очко
R2: $4,220, 30 очков
QF: $6,417, 60 очков
SF: $11,275, 110 очков
FR: $20,226, 180 очков
W: $34,228, 280 очков
Ястремская и Андреева уже встречались в июле этого года на турнире в Лозанне, тогда украинка проиграла.
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