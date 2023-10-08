Цуренко и Володько вышли в основную сетку турнира в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №49) успешно квалифицировалась в основную сетку турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В финальном поединке квалификации наша спортсменка победила представительницу Японии Моюку Учидзиму (WTA №157). Счет матча 2-0 (7-5; 6-1) в пользу Леси, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 6 из 8 использованных брейков, 5 из 8 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Еще одна украинка Катерина Володько (WTA №267) тоже победила в квалификации. В поединке против представительницы Китая Сяоди Ю (WTA №220) нашей спортсменке понадобилось долгие 2 часа 32 минуты для победы.

Счет матча 2-1 (6-4; 3-6; 6-2) в пользу Екатерины, в активе которой 0 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 6 из 17 использованных брейков, 7 из 11 отыгранных брейков и 11 двойных ошибок .

Имена соперниц украинок в первом круге основной сетки будут известны позже.