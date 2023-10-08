Украинки получили соперниц на старте турнира в Чжэнчжоу

Три украинских теннисистки сыграют на турнире серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соревнования пройдут с 9 по 15 октября, призовой фонд – 781 тысяча долларов.

Ангелина Калинина стартует поединком против австралийки, 27-летней Эллен Перес.

Леся Цуренко начнет турнир матчем против нейтральной спортсменки Дианы Шнайдер.

Катерина Володько за второй круг будет бороться с 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь.