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Украинки получили соперниц на старте турнира в Чжэнчжоу

Теннис
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Пожелаем удачи девушкам

Украинки получили соперниц на старте турнира в Чжэнчжоу

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
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Три украинских теннисистки сыграют на турнире серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соревнования пройдут с 9 по 15 октября, призовой фонд – 781 тысяча долларов.

Ангелина Калинина стартует поединком против австралийки, 27-летней Эллен Перес.

Леся Цуренко начнет турнир матчем против нейтральной спортсменки Дианы Шнайдер.

Катерина Володько за второй круг будет бороться с 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская получила соперницу на старте турнира в Гуанчжоу.

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В статье: Леся Цуренко Ангелина Калинина
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