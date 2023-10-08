Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинки получили соперниц на старте турнира в Чжэнчжоу
Пожелаем удачи девушкам
Фото: Ubitennis
Три украинских теннисистки сыграют на турнире серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соревнования пройдут с 9 по 15 октября, призовой фонд – 781 тысяча долларов.
Ангелина Калинина стартует поединком против австралийки, 27-летней Эллен Перес.
Леся Цуренко начнет турнир матчем против нейтральной спортсменки Дианы Шнайдер.
Катерина Володько за второй круг будет бороться с 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Уэйн Руни покинул клуб МЛС
- Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября
- Швентек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 10:11 Украинские Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку, Байндл потеряла позиции
- 09:14 Весь спорт Байндль сыграет в основной сетке тысячника в Пекине
- 12:52 Украинские Костюк теряет, Ястремская возвращается в топ-100. Изменение позиций украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA