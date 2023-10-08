Корда победил Медведева на старте турнира в Шанхае

Американский теннисист Себастьян Корда (АТР №26) успешно выступает на турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай). В третьем матче на соревнованиях он одолел нейтрального Даниила Медведева (АТР №2).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу американца, в активе которого 4 подачи на вылет, 32 винера, 2 из 3 использованных брейков, 1 из 1 отыгранный брейк, 13 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Это первая победа Корды над представителем ТОП 5 мирового рейтинга. Относительно очных противостояний, счет 2-1 в пользу Себастьяна.

В следующем раунде соревнований Корда встретится с победителем матча Фучович/Черундоло.