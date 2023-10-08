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Завацкая победила на турнире ITF W40 в Лиссабоне

Теннис
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Поздравляем с победой

Завацкая победила на турнире ITF W40 в Лиссабоне

Фото: twitter

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №194) стала триумфатором турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Болгарии Гергану Топалову (WTA №252).

Счет встречи 2-1 (6-3; 2-6; 7-5) в пользу украинки.

Путь к турниру:

1/16: Илинка Амарей (Румыния, Q) 6:2, 7:5;

1/8: Ева Веддер (Нидерланды) 6:3, 6:3;

1/4: Деяна Раданович (Сербия) 7:5, 6:1;

1/2. Франсиско Жорже (Португалия) 6:4, 3:6, 7:6.

Для Катарины этот финал стал третьим в сезоне, в активе украинки две победы (ITF W60, Бреш, Италия). Напомним, что ранее Корда победил Медведева в Шанхае.

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В статье: Катарина Завацкая
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Источник:
BTU

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