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Завацкая победила на турнире ITF W40 в Лиссабоне
Поздравляем с победой
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №194) стала триумфатором турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Болгарии Гергану Топалову (WTA №252).
Счет встречи 2-1 (6-3; 2-6; 7-5) в пользу украинки.
Путь к турниру:
1/16: Илинка Амарей (Румыния, Q) 6:2, 7:5;
1/8: Ева Веддер (Нидерланды) 6:3, 6:3;
1/4: Деяна Раданович (Сербия) 7:5, 6:1;
1/2. Франсиско Жорже (Португалия) 6:4, 3:6, 7:6.
Для Катарины этот финал стал третьим в сезоне, в активе украинки две победы (ITF W60, Бреш, Италия). Напомним, что ранее Корда
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