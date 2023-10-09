Матчи турнира WTA в Гонконге перенесены из-за тайфуна

Организаторы женского теннисного турнира категории WTA 250 в Гонконге приняли решение о переносе матчей первого круга основной сетки на вторник, 10 октября.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (97-я ракетка мира) сыграет с Миррой Андреевой (50-я ракетка мира). Он, как и все перенесённые матчи, планируется на вторник, ожидаемое начало встречи — в 13:00.

Последствия тайфуна "Коину" уже не первый раз сказываются на планах организаторов. Ранее были перенесены финальные матчи квалификации.