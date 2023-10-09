Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Чжэнчжоу

Леся Цуренко с победы стартовала в основной сетке турнира WTA 500 в Китае. В первом круге соревнований она обыграла Диану Шнайдер.

Чжэнчжоу. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) - Диана Шнайдер (-, LL) 6:4, 6:2

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинка сделала 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Украинская теннисистка на третьем турнире подряд побеждает в первом круге основной сетки.

В следующем круге Леся сыграет против Донны Векич, посеянной под десятым номером.