Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Чжэнчжоу
Украинка доминировала на протяжении всего матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко с победы стартовала в основной сетке турнира WTA 500 в Китае. В первом круге соревнований она обыграла Диану Шнайдер.
Чжэнчжоу. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) - Диана Шнайдер (-, LL) 6:4, 6:2
Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинка сделала 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.
Украинская теннисистка на третьем турнире подряд побеждает в первом круге основной сетки.
В следующем круге Леся сыграет против Донны Векич, посеянной под десятым номером.
Популярное сейчас
- Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль
- "Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Алькарас: Меня совсем не удивила победа Синнера в финале турнира в Пекине
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО