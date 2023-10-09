  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Чжэнчжоу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Чжэнчжоу

Теннис
(1 голосов)

Украинка доминировала на протяжении всего матча

Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Чжэнчжоу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко с победы стартовала в основной сетке турнира WTA 500 в Китае. В первом круге соревнований она обыграла Диану Шнайдер.

Чжэнчжоу. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) - Диана Шнайдер (-, LL) 6:4, 6:2

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинка сделала 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Украинская теннисистка на третьем турнире подряд побеждает в первом круге основной сетки.

В следующем круге Леся сыграет против Донны Векич, посеянной под десятым номером.

По теме
yellow-arrow
Шанхай. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала, обыграв Даниэля Эванса
yellow-arrow
Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
yellow-arrow
Матчи турнира WTA в Гонконге перенесены из-за тайфуна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде