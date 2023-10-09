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Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Теннис
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Украинка уверенно действовала на корте

Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира WTA 500 в Китае. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Эллен Перес.

Чжэнчжоу, Китай. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Эллен Перес (Австралия, Q) 6:1, 6:3

Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Калинина провела 50-й матч в текущем сезоне и записала в свой актив 26-ю победу.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в матче Вероника Кудерметова (-, 9) - Вера Звонарёва (-, Q).

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В статье: Ангелина Калинина
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