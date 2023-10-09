Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира WTA 500 в Китае. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Эллен Перес.

Чжэнчжоу, Китай. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Эллен Перес (Австралия, Q) 6:1, 6:3

Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Калинина провела 50-й матч в текущем сезоне и записала в свой актив 26-ю победу.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в матче Вероника Кудерметова (-, 9) - Вера Звонарёва (-, Q).