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Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
Украинка уверенно действовала на корте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира WTA 500 в Китае. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Эллен Перес.
Чжэнчжоу, Китай. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Эллен Перес (Австралия, Q) 6:1, 6:3
Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.
Калинина провела 50-й матч в текущем сезоне и записала в свой актив 26-ю победу.
Следующая соперница украинской теннисистки определится в матче Вероника Кудерметова (-, 9) - Вера Звонарёва (-, Q).
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