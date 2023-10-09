Шанхай. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала, обыграв Даниэля Эванса

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не без труда пробился в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Алькарас обыграл 33-ю ракетку мира, британца Даниэля Эванса (30).

Шанхай. 1/16 финала

Карлос Алькарас - Даниэль Эванс 7:6 (7:1), 6:4

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 25 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Шанхая Алькарас сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым (18)