Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера

9 октября исполнилось 17 лет, как сербский теннисист Новак Джокович впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.

Это случилось 9 октября 2006 года, а за день до этого 19-летний спортсмен завоевал свой второй титул ATP — в Метце, заработав 175 очков и войдя в первую двадцатку.

Через 17 лет Новак в очередной раз находится на вершине рейтинга. Он повторил рекорд Роджера Федерера по продолжительности пребывания в топ-20, пишет Tennis World USA.

Федерер вошёл в топ-20 в феврале 2001 года, а 1 февраля 2018 года 36-летний Роджер опередил Рафаэля Надаля в борьбе за лидерство в рейтинге

Добавим, что Джокович отмечает 394-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это является рекордным достижением.