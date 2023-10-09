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Новак Джокович повторил рекорд Роджера Федерера
Серб не покидал топ-20 довольно длительное время
Getty Images/Global Images Ukraine
9 октября исполнилось 17 лет, как сербский теннисист Новак Джокович впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.
Это случилось 9 октября 2006 года, а за день до этого 19-летний спортсмен завоевал свой второй титул ATP — в Метце, заработав 175 очков и войдя в первую двадцатку.
Через 17 лет Новак в очередной раз находится на вершине рейтинга. Он повторил рекорд Роджера Федерера по продолжительности пребывания в топ-20, пишет Tennis World USA.
Федерер вошёл в топ-20 в феврале 2001 года, а 1 февраля 2018 года 36-летний Роджер опередил Рафаэля Надаля в борьбе за лидерство в рейтинге
Добавим, что Джокович отмечает 394-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это является рекордным достижением.
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