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Шанхай. Стефанос Циципас уступил Умберу на пути к четвертьфиналу

Теннис
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Грек мог добыть волевую победу

Шанхай. Стефанос Циципас уступил Умберу на пути к четвертьфиналу

Фото: New Yorker

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Двукратный финалист турниров "Большого шлема", шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Циципас уступил 34-й ракетке мира, французу Уго Умберу (32).

Шанхай.1/16 финала

Стефанос Циципас — Уго Умбер 4:6, 6:3, 5:7

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 11 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Умбера восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Шанхае Умбер сразится с 51-й ракеткой мира, американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

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В статье: Стефанос Циципас
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