Калинина: Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поделилась эмоциями после победы над Эллен Перес в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай):

"Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис. Ничего особенного. Все, как и в каждом другом матче. Я готовилась, имела хорошую стратегию. Мне хватило двух сетов для победы, так что я счастлива и довольна своей игрой сегодня.

Перес хорошо играет в паре, конечно, она демонстрировала большую вариативность в игре. Особенно сложно было тогда, когда она выходила вперед после подачи. Было много непростых розыгрышей. Какие-то я выиграла, какие-то проиграла, но порой было действительно тяжело. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть, кто нашёл возможность, чтобы прийти на мой поединок", – сказала Ангелина.

В 1/8 финала турнира украинка встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Вера Звонарева.