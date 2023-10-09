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Калинина: Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис

Теннис
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Украинская теннисистка одержала уверенную победу

Калинина: Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поделилась эмоциями после победы над Эллен Перес в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай):

"Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис. Ничего особенного. Все, как и в каждом другом матче. Я готовилась, имела хорошую стратегию. Мне хватило двух сетов для победы, так что я счастлива и довольна своей игрой сегодня.

Перес хорошо играет в паре, конечно, она демонстрировала большую вариативность в игре. Особенно сложно было тогда, когда она выходила вперед после подачи. Было много непростых розыгрышей. Какие-то я выиграла, какие-то проиграла, но порой было действительно тяжело. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть, кто нашёл возможность, чтобы прийти на мой поединок", – сказала Ангелина.

В 1/8 финала турнира украинка встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Вера Звонарева.

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В статье: Ангелина Калинина
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Источник:
BTU

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