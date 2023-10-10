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Португальский теннисист требует от ATP оплатить ему физиотерапевта
Он недоволен качеством мячей
366-я ракетка мира, 32-летний португальский теннисист Гастау Элиаш выпустил критическое заявление в адрес руководства ATP, выразив недовольство качеством предоставляемых на турнирах мячей.
"Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая потребуется мне после того, как я поиграл теми мячами, которыми они заставляют нас играть. Я в туре уже много лет и никогда не видел ничего подобного. Это просто бесчеловечно!" — написал Элиаш в своих социальных сетях.
Отметим, что руководство ATP пока никак не отреагировало на призыв Элиаша.
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