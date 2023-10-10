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Даяна Ястремская покидает турнир в Гонконге
Украинка не смогла преодолеть стартовый этап соревнований
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 250 в Китае. В матче первого круга украинка не смогла обыграть Мирру Андрееву.
Гонконг, Китай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Мирра Андреева (-) 4:6, 3:6
По ходу сегодняшней встречи Даяна выполнила три эйса, допустив четыре двойные ошибки, реализовала единственный брейк-поинт в начале второго сета и проиграла три гейма на своей подаче.
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