Даяна Ястремская покидает турнир в Гонконге

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 250 в Китае. В матче первого круга украинка не смогла обыграть Мирру Андрееву.

Гонконг, Китай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Мирра Андреева (-) 4:6, 3:6

По ходу сегодняшней встречи Даяна выполнила три эйса, допустив четыре двойные ошибки, реализовала единственный брейк-поинт в начале второго сета и проиграла три гейма на своей подаче.