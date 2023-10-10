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Даяна Ястремская покидает турнир в Гонконге

Теннис
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Украинка не смогла преодолеть стартовый этап соревнований

Даяна Ястремская покидает турнир в Гонконге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 250 в Китае. В матче первого круга украинка не смогла обыграть Мирру Андрееву.

Гонконг, Китай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Мирра Андреева (-) 4:6, 3:6

По ходу сегодняшней встречи Даяна выполнила три эйса, допустив четыре двойные ошибки, реализовала единственный брейк-поинт в начале второго сета и проиграла три гейма на своей подаче.

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В статье: Даяна Ястремская
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