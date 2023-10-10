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Каспер Рууд уступил 91-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Шанхае

Теннис
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Неожиданное поражение

Каспер Рууд уступил 91-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Шанхае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану (91-й в рейтинге ATP).

Шанхай. Четвертый круг.

Каспер Рууд — Фабиан Марожан 7:6 (7:3), 3:6, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Марожан в этом матче шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Рууда 14 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

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В статье: Каспер Рууд
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