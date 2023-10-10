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Янник Синнер покидает Мастерс в Шанхае в 1/8 финала

Теннис
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Итальянец не смог вырвать победу

Янник Синнер покидает Мастерс в Шанхае в 1/8 финала

фото - flashscore.com.ua

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В матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел поражение от представителя США Бена Шелтона (20-е место в рейтинге WTA).

Мастэрс. Шанхай

Янник Синнер — Бен Шелтон 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Шелтон в этой встрече 15 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти заработанных. На счету Синнера восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Бен Шелтон сыграет с 26-й ракеткой мира соотечественником Себастьяном Кордой

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В статье: Янник Синнер
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