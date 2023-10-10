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ФОТО. Роджер Федерер посетил Японию
Теннисист ушел из тенниса в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежее фото. Легенда тенниса сейчас путешествует в Японии.
42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
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