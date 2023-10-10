ФОТО. Роджер Федерер посетил Японию

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежее фото. Легенда тенниса сейчас путешествует в Японии.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.