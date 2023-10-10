Хуберт Хуркач вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае

В матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) 17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач в трёх сетах переиграл представителя Китая Чжана Чжичжэня (60-е место в рейтинге ATP).

Шанхай(Китай). 1/8 финала

Хуберт Хуркач - Чжан Чжичжэнь 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Хуркач в этой встрече 15 раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Чжичжэня пять эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Хуркач сыграет с 91-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.