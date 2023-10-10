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Мастерс в Цинциннати расширится до двух недель

Теннис
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Об этом объявил Новак Джокович и Кори Гауфф

Мастерс в Цинциннати расширится до двух недель

Фото: twitter.com

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Триумфаторы последнего "Мастерса" в Цинциннати серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф объявили, что Western & Southern Open с 2025 года будет длиться две недели вместо одной.

"Этот замечательный турнир останется в Цинциннати. Здесь я выиграл три трофея, и мне бы очень хотелось завоевать четвёртый титул в августе", — сказал Джокович на пресс-конференции.

"Я всё ещё с нетерпением жду возможности защитить титул и снова отпраздновать это с вами, ребята. Цинциннати навсегда останется для меня особенным местом. Скоро турнир станет ещё лучше. В 2025 году Цинциннати станет двухнедельным турниром как для мужчин, так и для женщин", — добавила Гауфф.

Напомним, 36-летний Джокович выиграл свой третий титул в Цинциннати в августе этого года, а 19-летняя Гауфф добилась первого триумфа WTA-1000 в Цинциннати в этом году.

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В статье: Новак Джокович
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