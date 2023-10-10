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Виталий Сачко уступил Доминику Тиму на старте турнира в Братиславе

Теннис
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Украинец не смог одолеть именитого соперника

Виталий Сачко уступил Доминику Тиму на старте турнира в Братиславе

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко покидает "челленджер" в Словакии. В матче первого круга украинец проиграл австрийцу Доминику Тиму

Братислава, Словакия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Доминик Тим (Австрия) 6:7(6), 3:6

Украинский теннисист потерпел второе поражение от Тима, последний раз они сыграли в октябре 2020 года, где Сачко уступил.

Виталий продолжит выступление в столице Словакии в парном разряде, в котором сыграет вместе с чехом Эндрю Полсоном.

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В статье: Виталий Сачко
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