Виталий Сачко уступил Доминику Тиму на старте турнира в Братиславе

Виталий Сачко покидает "челленджер" в Словакии. В матче первого круга украинец проиграл австрийцу Доминику Тиму

Братислава, Словакия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Доминик Тим (Австрия) 6:7(6), 3:6

Украинский теннисист потерпел второе поражение от Тима, последний раз они сыграли в октябре 2020 года, где Сачко уступил.

Виталий продолжит выступление в столице Словакии в парном разряде, в котором сыграет вместе с чехом Эндрю Полсоном.