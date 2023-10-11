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Рафаэль Надаль примет участие в Australian Open-2024

Теннис
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Теннисист восстановился от травмы и уже приступил к тренировкам

Рафаэль Надаль примет участие в Australian Open-2024

instagram.com/australianopen

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Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли написал, что 22-кратный победитель турниров серии "‎Большого шлема" Рафаэль Надаль выступит на Australia Open в 2024 году.

"Мы можем сообщить, что Рафа вернётся в Мельбурне. Большую часть года он отсутствовал, и мы разговаривали с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернётся в следующем году, чему мы очень рады. Это потрясающе", — приводит слова Тайли Reuters со ссылкой на программу The Today Show.

Напомним, Надаль получил серьёзную травму во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.

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В статье: Рафаэль Надаль
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