Рафаэль Надаль примет участие в Australian Open-2024

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли написал, что 22-кратный победитель турниров серии "‎Большого шлема" Рафаэль Надаль выступит на Australia Open в 2024 году.

"Мы можем сообщить, что Рафа вернётся в Мельбурне. Большую часть года он отсутствовал, и мы разговаривали с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернётся в следующем году, чему мы очень рады. Это потрясающе", — приводит слова Тайли Reuters со ссылкой на программу The Today Show.

Напомним, Надаль получил серьёзную травму во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.