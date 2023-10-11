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Джокович: Разные мячи негативно влияют на здоровье игроков, я бы играл одним

Теннис
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Серб высказался о частой смене теннисных мячей

Джокович: Разные мячи негативно влияют на здоровье игроков, я бы играл одним

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал недовольство многих игроков качеством мячей, которые используются на турнирах ATP, с чем связывают повышенную травматичность спортсменов.

"Связь между частыми травмами запястья, локтя, плечевого сустава и качеством мячей, а также их постоянной сменой, безусловно, существует. Я абсолютно за то, чтобы выбрать один мяч, которым мы будем играть все турниры ATP.

С турнирами "Большого шлема" всё по-другому, и там дело обстоит сложнее, потому что организаторы каждого из крупнейших турниров отдельно договаривается о том, какой спонсор будет предоставлять мячи. Почему-то так же происходит и в туре ATP: каждый турнир имеет право вести переговоры с техническими спонсорами. Однако нам просто нужно найти способ объединиться, чтобы в каждой категории тура ATP у нас был один мяч для игры, конечно, в зависимости от покрытия. Иногда смена мячей происходит три раза за три недели в зависимости от того, где мы играем, и это влияет на здоровье игроков. В этом смысле я поддерживаю игроков, которые жалуются и просят ATP найти способ решить эту проблему. Нужно найти решение.

Я не видел, чтобы ATP выступила с каким-либо заявлением по поводу жалоб, и это для меня непонятно. Когда есть теннисисты топ-уровня, которые пытаются достучаться до вас публично и говорят: "Эй, давайте обсудим эту тему!", вы должны сделать заявление, обратиться к ним, сказать: "Хорошо, мы поняли, давайте обсудим". Давайте посмотрим, существует ли какой-то процесс, в рамках которого игроки могут задать вопросы, а организаторы могут собрать мнение значительной группы теннисистов, чтобы узнать, что думают все, и достичь компромисса. Я не понимаю, почему с их стороны – молчание. Надеюсь, они поймут, что прямое общение просто необходимо. Молчание ничего не изменит", – сказал Джокович в интервью Sportal.

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В статье: Новак Джокович
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