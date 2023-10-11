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Янник Синнер пропустит турнир в Антверпене
Теннисист решил взять небольшую паузу
Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер не сыграет на турнире категории ATP-250 в бельгийском Антверпене.
Спортсмен решил взять несколько дней заслуженного отдыха после изнурительного для него азиатского тура.
После завоевания титула в Пекине и выхода в 1/8 финала в Шанхае итальянец откажется от участия в турнире в Бельгии, достигнув некоторых целей, таких как квалификация в Итоговый турнир ATP и достижение лучшего рейтинга в карьере.
Турнир в Антверпене пройдёт с 16 по 22 октября на кортах с хардовым покрытием.
Напомним, вчера, 10 октября, Синнер уступил в матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) представителю США Бену Шелтону (20-е место в рейтинге ATP).
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