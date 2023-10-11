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Карлос Алькарас уступил 19-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Шанхае

Теннис
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Испанец уступил в напряженном матче

Карлос Алькарас уступил 19-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Шанхае

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) с представителем Болгарии Григором Димитровым (19-й в рейтинге ATP).

АТР. Шанхай.

Карлос Алькарас — Григор Димитров 5:7, 6:2, 6:4

Матч продлился 2 часа 11 минут. Димитров в этой встрече десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинальном матче "Мастерса" в Шанхае Григор Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира чилийским теннисистом Николасом Харри.

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В статье: Карлос Алькарас
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