Карлос Алькарас уступил 19-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в матче четвёртого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) с представителем Болгарии Григором Димитровым (19-й в рейтинге ATP).

АТР. Шанхай.

Карлос Алькарас — Григор Димитров 5:7, 6:2, 6:4

Матч продлился 2 часа 11 минут. Димитров в этой встрече десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинальном матче "Мастерса" в Шанхае Григор Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира чилийским теннисистом Николасом Харри.