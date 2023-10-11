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Надаль: Я тренируюсь каждый день, чтобы вернуться как можно скорее

Теннис
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Похоже, что испанец все же сможет сыграть на AO-2024

Надаль: Я тренируюсь каждый день, чтобы вернуться как можно скорее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль лично отреагировал на слова директора Australian Open Крэйга Тайли.

Напомним, ранее он написал, что испанец вернётся в тур в Мельбурне-2023.

"Я ценю вотум доверия, предоставленный мне от Открытого чемпионата Австралии… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее", — написал Надаль в своих социальных сетях.

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В статье: Рафаэль Надаль
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