Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Я тренируюсь каждый день, чтобы вернуться как можно скорее
Похоже, что испанец все же сможет сыграть на AO-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль лично отреагировал на слова директора Australian Open Крэйга Тайли.
Напомним, ранее он написал, что испанец вернётся в тур в Мельбурне-2023.
"Я ценю вотум доверия, предоставленный мне от Открытого чемпионата Австралии… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее", — написал Надаль в своих социальных сетях.
Популярное сейчас
- Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси
- СБУ разоблачила предателей, которые навели российский Искандер на село Гроза. В результате удара тогда погибли 53 человека
- Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
- Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО