Леся Цуренко за 2 часа обыграла Векич на пути к четвертьфиналу

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором круге соревнований украинка переиграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.

Матч продлился 2 часа и 14 минут. За это время Цуренко сделала 2 двойные ошибки, и реализовала 3 брейкпоинта.

WTA 500 Чжэнчжоу. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)

Для теннисисток это была третья встреча теннисисток, благодаря этой победе украинка повела в очных встречах.

В 1/4 финала турнира Цуренко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Петра Мартич.