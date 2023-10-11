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Леся Цуренко за 2 часа обыграла Векич на пути к четвертьфиналу
Украинка взяла верх над 21-й ракетке мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
Во втором круге соревнований украинка переиграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.
Матч продлился 2 часа и 14 минут. За это время Цуренко сделала 2 двойные ошибки, и реализовала 3 брейкпоинта.
WTA 500 Чжэнчжоу. 1/8 финала
Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
Для теннисисток это была третья встреча теннисисток, благодаря этой победе украинка повела в очных встречах.
В 1/4 финала турнира Цуренко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Петра Мартич.
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