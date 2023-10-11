Джокович сравнил Надаля и Федерера

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова Рафаэля Надаля, что серб добился больших высот.

"Я видел, что это высказывание стало вирусным в Сети и люди об этом много говорили. Что ж, каждый имеет право на собственное мнение и на то, как он интерпретирует чьё-то мнение. Это всё, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, я очень ценю и уважаю его как чемпиона, как своего главного соперника, как человека и теннисиста, который во многом способствовал формированию моей игры и тех результатов, которых я достиг.

У меня нет намерения каким-либо образом реагировать в негативном контексте на его слова или что-либо негативное говорить о Роджере Федерере, потому что моё уважение, очевидно, перевешивает некоторые негативные мнения о них. Это его мнение, с которым я, конечно, не согласен. У меня есть своё мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу углублять тему. В этом нет никакой необходимости", – сказал Джокович в интервью Sportal.