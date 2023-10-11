Леся Цуренко: Матч с Векич был отличным для меня

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о победе во втором круге турнира WTA в Чжэнчжоу.

Напомним, что украинка вышла в четвертьфинал соревнований в Китае, обыграв Донну Векич.

"Безусловно, это был отличный матч для меня. Также, это был сложный матч, потому что моя соперница очень сильно пробивала, поэтому я почти всё время играла в защите. Я старалась делать всё, что в моих силах, и боролась за каждое очко до самого конца.

Мне нравится в Чжэнчжоу. Это замечательный турнир, приятная публика, а организация на потрясающем уровне - здесь всё сделано для игроков. Я немного прогулялась по городу, мне понравился отель".