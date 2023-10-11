Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко: Матч с Векич был отличным для меня
Украинка прокомментировала победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о победе во втором круге турнира WTA в Чжэнчжоу.
Напомним, что украинка вышла в четвертьфинал соревнований в Китае, обыграв Донну Векич.
"Безусловно, это был отличный матч для меня. Также, это был сложный матч, потому что моя соперница очень сильно пробивала, поэтому я почти всё время играла в защите. Я старалась делать всё, что в моих силах, и боролась за каждое очко до самого конца.
Мне нравится в Чжэнчжоу. Это замечательный турнир, приятная публика, а организация на потрясающем уровне - здесь всё сделано для игроков. Я немного прогулялась по городу, мне понравился отель".
Популярное сейчас
- Выбыл надолго. Ярмоленко перенес операцию на колене
- Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО