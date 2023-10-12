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Карлос Алькарас снялся в рекламе для Louis Vuitton

Теннис
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Испанский теннисист является амбассадором компании

Карлос Алькарас снялся в рекламе для Louis Vuitton

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях коммерческие фото с продукцией модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого он является.

"День отдыха в Шанхае", — подписал фото Алькарас.

Алькарас неудачно выступил на турнире серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

Посеянный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований.

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В статье: Карлос Алькарас
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