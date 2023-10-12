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Себастьян Корда вышел в полуфинал Мастерса в Шанхае
Теннисист обыграл 26-ю ракетку мира
Фото: БТУ
В четвертьфинальном матче хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) 20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от соотечественника Себастьяна Корды (26-й в рейтинге ATP).
Шанхай. ATP
Бен Шелтон - Себастьяна Корд 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6)
Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Корда пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шелтона 17 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Себастьян Корда сыграет с 16-й ракеткой мира представителем Польши Хубертом Хуркачем. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.
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