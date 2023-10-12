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Винус Уильямс опубликовала фото в элегантном платье
Теннисистка позировала для Lacoste
Фото: USTA
Семикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях фотографию в платье бренда Lacoste.
"Сделай меня своей музой", — подписала фото Винус.
В последний раз 43-летняя Винус выходила на корт на Открытом чемпионате США – 2023. Американка потерпела поражение в первом круге от представительницы Бельгии Гретье Миннен (Q).
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