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Григор Димитров пробился в полуфинал Мастерса в Шанхае

Теннис
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Болгарский теннисист переиграл соперника в двохсетовом матче

Григор Димитров пробился в полуфинал Мастерса в Шанхае

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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае (Китай). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри.

Шанхай. 1/4 финала

Григор Димитров - Николас Харри 7:6 (7:2), 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри — 13 подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал Григор Димитров поборется с победителем пары Андрей Рублёв — Уго Умбер.

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В статье: Григор Димитров
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