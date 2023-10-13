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Григор Димитров пробился в полуфинал Мастерса в Шанхае
Болгарский теннисист переиграл соперника в двохсетовом матче
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае (Китай). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри.
Шанхай. 1/4 финала
Григор Димитров - Николас Харри 7:6 (7:2), 6:4
Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри — 13 подач навылет и одна двойная ошибка.
За выход в финал Григор Димитров поборется с победителем пары Андрей Рублёв — Уго Умбер.
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