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Болгария не сможет принять турнир ATP-250, отменённый в Израиле

Теннис
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Болгарская федерация тенниса заявила, что не сможет принять турнир

Болгария не сможет принять турнир ATP-250, отменённый в Израиле

Новина українською

Болгарская федерация тенниса (BFT) сообщила, что по независящим от себя причинам не сможет принять турнир категории ATP-250, перенесённый из Тель-Авива по причине введения в Израиле военного положения. Соревнования должны пройти с 5 по 11 ноября.

"Из-за ситуации в Израиле ATP обратилась к нам с предложением заменить Тель-Авив в качестве организатора турнира. За короткое время федерации удалось получить необходимые разрешения, но, несмотря на все усилия, найти подходящий стадион для проведения мероприятия мирового масштаба оказалось невозможно", — говорится в официальном заявлении BFT.

Напомним, в прошлом году соревнований в Тель-Авиве выиграл 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

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В статье: АТР
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