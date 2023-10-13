Болгария не сможет принять турнир ATP-250, отменённый в Израиле

Болгарская федерация тенниса (BFT) сообщила, что по независящим от себя причинам не сможет принять турнир категории ATP-250, перенесённый из Тель-Авива по причине введения в Израиле военного положения. Соревнования должны пройти с 5 по 11 ноября.

"Из-за ситуации в Израиле ATP обратилась к нам с предложением заменить Тель-Авив в качестве организатора турнира. За короткое время федерации удалось получить необходимые разрешения, но, несмотря на все усилия, найти подходящий стадион для проведения мероприятия мирового масштаба оказалось невозможно", — говорится в официальном заявлении BFT.

Напомним, в прошлом году соревнований в Тель-Авиве выиграл 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович.