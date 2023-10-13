Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой
Травма дает о себе знать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Чехии, 18-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Цуренко снялась с соревнований после первого сета.
Отметим, что по ходу первой партии Леся брала медицинский перерыв из-за проблем со спиной.
Теннисистки провели на корте только 45 минут. За это время Цуренко смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. Крейчикова выполнила два эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
- Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
- Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез
- Ангелина Калинина отдала 4 гейма сопернице и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО