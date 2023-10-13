Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Чехии, 18-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Цуренко снялась с соревнований после первого сета.

Отметим, что по ходу первой партии Леся брала медицинский перерыв из-за проблем со спиной.

Теннисистки провели на корте только 45 минут. За это время Цуренко смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. Крейчикова выполнила два эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.