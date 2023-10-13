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Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой

Теннис
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Травма дает о себе знать

Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Чехии, 18-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Цуренко снялась с соревнований после первого сета.

Отметим, что по ходу первой партии Леся брала медицинский перерыв из-за проблем со спиной.

Теннисистки провели на корте только 45 минут. За это время Цуренко смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. Крейчикова выполнила два эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.

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В статье: Леся Цуренко
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