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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины огласила состав на матч с Нидерландами
Соперники нашей команды также назвали состав
Фото: sport.ru
Сборные Украины и Нидерландов назвали составы команд на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Уже через месяц в столице Литвы две сборные определят сильнейшего.
Сборная Украины:
Ангелина Калинина (№28 WTA)
Даяна Ястремская (№97 WTA)
Катарина Завацкая (№169 WTA)
Людмила Киченок (- / №28 WTA)
Надежда Киченок (- / №53 WTA)
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Сборная Нидерландов:
Аранча Рус (№51 / №81 WTA)
Арианне Хартоно (№165 WTA)
Сюзан Ламенс (№243 WTA)
Деми Схюрс (- / №13 WTA)
Встреча команд в рамках этапа плей-офф пройдёт 11-12 ноября на закрытом харде в Вильнюсе.
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