  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины огласила состав на матч с Нидерландами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины огласила состав на матч с Нидерландами

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Соперники нашей команды также назвали состав

Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины огласила состав на матч с Нидерландами

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборные Украины и Нидерландов назвали составы команд на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Уже через месяц в столице Литвы две сборные определят сильнейшего.

Сборная Украины:

Ангелина Калинина (№28 WTA)

Даяна Ястремская (№97 WTA)

Катарина Завацкая (№169 WTA)

Людмила Киченок (- / №28 WTA)

Надежда Киченок (- / №53 WTA)

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Нидерландов:

Аранча Рус (№51 / №81 WTA)

Арианне Хартоно (№165 WTA)

Сюзан Ламенс (№243 WTA)

Деми Схюрс (- / №13 WTA)

Встреча команд в рамках этапа плей-офф пройдёт 11-12 ноября на закрытом харде в Вильнюсе.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой
yellow-arrow
Илья Марченко выбывает из турна в Братиславе на пути к полуфиналу
yellow-arrow
Болгария не сможет принять турнир ATP-250, отменённый в Израиле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по теннису
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде