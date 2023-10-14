Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №202) вышла в полуфинал турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Луизу Чирико (WTA №218).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу украинки, которой хватило 2 часа 34 минуты для того, чтобы закрыть поединок.

Отметим, что эта встреча стала первой очной для двух спортсменок, Юлия повела в серии 1-0.

За финал соревнований Стародубцева будет бороться с представительницей Китая Жангсу Хан (WTA №969).