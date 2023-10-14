Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе
Борьба за титул
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №202) вышла в полуфинал турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Луизу Чирико (WTA №218).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу украинки, которой хватило 2 часа 34 минуты для того, чтобы закрыть поединок.
Отметим, что эта встреча стала первой очной для двух спортсменок, Юлия повела в серии 1-0.
За финал соревнований Стародубцева будет бороться с представительницей Китая Жангсу Хан (WTA №969).
Напомним, что ранее Илья Марченко
Популярное сейчас
- Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября
- Нидерланды – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Ребров: Девяносто процентов в раздевалке и на сборах – это украинский язык
- Джокович сравнил Надаля и Федерера
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО