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Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе

Теннис
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Борьба за титул

Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №202) вышла в полуфинал турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США). В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Луизу Чирико (WTA №218).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу украинки, которой хватило 2 часа 34 минуты для того, чтобы закрыть поединок.

Отметим, что эта встреча стала первой очной для двух спортсменок, Юлия повела в серии 1-0.

За финал соревнований Стародубцева будет бороться с представительницей Китая Жангсу Хан (WTA №969).

Напомним, что ранее Илья Марченко проиграл на турнире в Братиславе.

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