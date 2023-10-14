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Надаль проводит подготовку к возвращению на корт в своей академии. Фото

Теннис
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Испанец готовится камбечить

Надаль проводит подготовку к возвращению на корт в своей академии. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, готовится к возвращению на профессиональный корт.

В январе 2023 года на розыгрыше Australian Open во втором круге соревнований именитый спортсмен получил травму бедра и вынужден был взять паузу, которая в итоге оказалась досрочным завершением сезона.

Испанец заявил, что сезон 2024 станет для него последним в профессиональной карьере, а первым турниром по возвращению на корт станет именно Australian Open.

Надаль активно готовится к возобновлению выступлений, теннисист поделился фото с тренировки на кортах своей академии. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Надаль проводит подготовку к возвращению на корт в своей академии. Фото - изображение 1

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В статье: Рафаэль Надаль
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