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Надаль проводит подготовку к возвращению на корт в своей академии. Фото
Испанец готовится камбечить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, готовится к возвращению на профессиональный корт.
В январе 2023 года на розыгрыше Australian Open во втором круге соревнований именитый спортсмен получил травму бедра и вынужден был взять паузу, которая в итоге оказалась досрочным завершением сезона.
Испанец заявил, что сезон 2024 станет для него последним в профессиональной карьере, а первым турниром по возвращению на корт станет именно Australian Open.
Надаль активно готовится к возобновлению выступлений, теннисист поделился фото с тренировки на кортах своей академии. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
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