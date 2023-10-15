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Стародубцева вышла в финал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе

Теннис
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Вперед к победе

Стародубцева вышла в финал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №202) вышла в финал турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В полуфинальном поединке наша спортсменка победила представительницу Китая Жангсу Хан (WTA №969). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу украинки, чтобы закрыть матч Юлии понадобился 1 час 43 минуты.

Это была первая очная встреча для теннисисток, Стародубцева в шестой раз в 2023 году сыграет финальный матч на уровне ITF.

В решающем поединке за главный титул турнира наша спортсменка выступит против швейцарки Лулу Радовчич (WTA №247). Матч состоится сегодня, 15 октября, начало встречи – 22:00 по Киеву.

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