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Стародубцева вышла в финал турнира ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе
Вперед к победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №202) вышла в финал турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В полуфинальном поединке наша спортсменка победила представительницу Китая Жангсу Хан (WTA №969). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу украинки, чтобы закрыть матч Юлии понадобился 1 час 43 минуты.
Это была первая очная встреча для теннисисток, Стародубцева в шестой раз в 2023 году сыграет финальный матч на уровне ITF.
В решающем поединке за главный титул турнира наша спортсменка выступит против швейцарки Лулу Радовчич (WTA №247). Матч состоится сегодня, 15 октября, начало встречи – 22:00 по Киеву.
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