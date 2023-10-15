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Костюк провожает французское лето на побережье моря в Ницце. Фото
Вторая родина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отдыхает на побережье моря во французской Ницце. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Последние лучи лета"
Напомним, ранее украинка Стародубцева
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