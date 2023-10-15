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Костюк провожает французское лето на побережье моря в Ницце. Фото

Теннис
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Вторая родина

Костюк провожает французское лето на побережье моря в Ницце. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отдыхает на побережье моря во французской Ницце. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Последние лучи лета"

Напомним, ранее украинка Стародубцева вышла в финал турнира в Ранчо-Санта-Фе.

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В статье: Марта Костюк
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