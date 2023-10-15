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Американка Пегула выиграла турнир WTA 250 в Сеуле
Важная победа
firstorderhistorians.com
Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, победила на турнире серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).
В решающем матче за главный титул соревнований она обыграла представительницу Китая Юань Юэ (WTA №128). Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу триумфаторки турнира, в активе которой 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Для американки этот финал был четвертым в сезоне и восьмым в карьере. В активе Джессики четыре титула на уровне WTA.
Относительно очных встреч, Пегула закрепила свое преимущество в серии до 2-0.
Обзор матча:
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