Снигур, Ястремская и Байндль получили соперниц в первом круге Клуж-Напоки

Три украинских теннисистки сыграют в основной сетке турнира серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке. Соревнования пройдут с 16 по 22 октября в закрытом помещении.

Даяна Ястремская (WTA №97) стартует поединком против чешки Николы Бартуньковой (WTA №298). Это будет первый очный матч между спортсменками.

Катерина Байндль (WTA №84) сыграет под седьмым номером посева. Ее соперницей станет победительница одного из матчей квалификации.

Дарья Снигур (WTA №152) начнет соревнования матчем против бельгийки Грет Миннен (WTA №62). Счет очных встреч 1-0 в пользу соперницы украинки.