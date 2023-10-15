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Снигур, Ястремская и Байндль получили соперниц в первом круге Клуж-Напоки

Теннис
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Удачи нашим спортсменкам

Снигур, Ястремская и Байндль получили соперниц в первом круге Клуж-Напоки

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
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Три украинских теннисистки сыграют в основной сетке турнира серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке. Соревнования пройдут с 16 по 22 октября в закрытом помещении.

Даяна Ястремская (WTA №97) стартует поединком против чешки Николы Бартуньковой (WTA №298). Это будет первый очный матч между спортсменками.

Катерина Байндль (WTA №84) сыграет под седьмым номером посева. Ее соперницей станет победительница одного из матчей квалификации.

Дарья Снигур (WTA №152) начнет соревнования матчем против бельгийки Грет Миннен (WTA №62). Счет очных встреч 1-0 в пользу соперницы украинки.

Ранее Марта Костюк показала фото с побережья Франции.

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В статье: Катерина Байндл Даяна Ястремская Дарья Снигур
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