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Украинская теннисистка Соболева выиграла свой первый матч на уровне WTA
Дебют в 19 лет
Фото: ФТУ
Украинская теннисистка Анастасия Соболева в 19 лет выиграла свой первый матч на уровне WTA. Украинка стартовала в отборе хардовых соревнований WTA 250 в румынском Клуже-Напоке. В квалификации первого турнира она прошла в число сеяных.
В основной сетке Соболева играет вместе с тремя украинками - Катериной Байндль, Даяной Ястремской и Дарьей Снигур.
В январе Анастасия выиграла два подряд турнира ITF в Турции уровня W15, после этого играла на турнирах W60, W100.
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