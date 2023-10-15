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Украинская теннисистка Соболева выиграла свой первый матч на уровне WTA

Теннис
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Дебют в 19 лет

Украинская теннисистка Соболева выиграла свой первый матч на уровне WTA

Фото: ФТУ

Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева в 19 лет выиграла свой первый матч на уровне WTA. Украинка стартовала в отборе хардовых соревнований WTA 250 в румынском Клуже-Напоке. В квалификации первого турнира она прошла в число сеяных.

В основной сетке Соболева играет вместе с тремя украинками - Катериной Байндль, Даяной Ястремской и Дарьей Снигур.

В январе Анастасия выиграла два подряд турнира ITF в Турции уровня W15, после этого играла на турнирах W60, W100.

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В статье: Анастасия Соболева
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