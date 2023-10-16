  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Алькараса ждёт невероятное будущее
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Алькараса ждёт невероятное будущее

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Роджер считает, что для своих лет испанец показывает невероятный результат

Федерер: Алькараса ждёт невероятное будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о текущей игровой форме испанца Карлоса Алькараса, проигравшего ряд поединков этой осенью.

По словам швейцарского теннисиста, периодические поражения — это нормально и они не должны повлиять на большие перспективы и прекрасное будущее испанского теннисиста.

"Алькарас великолепен. Я имею в виду, посмотрите, он ещё молод, и всё, чего он достиг, просто фантастика. И не только на грунте или просто на харде. Но также и победа в финале Уимблдона над Новаком, это не шутка. Я имею в виду, что ему не нужно было доказывать это, но это ещё одна суперзвёздочка в его резюме. Очень впечатляет. Конечно, после Рафы, Новака, меня и Мюррея все по какой-то причине ожидают, что каждое поколение будет показывать свой лучший теннис каждую неделю, но сделать это сложно. И, думаю, Карлос справился настолько хорошо, насколько мог. И он будет время от времени проигрывать, как здесь, в Шанхае. Но он справляется фантастически. У него отличная игра, и, очевидно, его ждёт невероятное будущее", — заявил Федерер на ATP Tennis Radio Podcast.

По теме
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 строчек, Стародубцева вошла в топ-200
yellow-arrow
Украинская теннисистка Соболева выиграла свой первый матч на уровне WTA
yellow-arrow
Снигур, Ястремская и Байндль получили соперниц в первом круге Клуж-Напоки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде