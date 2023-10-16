Клуж-Напока. Ястремская уступила на старте соревнований

Даяна Ястремская покидает турнир в одиночной сетке турнира WTA в Румынии. На старте соревнований украинка проиграла Николе Бартуньковой из Чехии.

Клуж-Напока, Румыния. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Никола Бартунькова (Чехия, WC) 5:7, 4:6

В сегодняшней встрече во втором сете Даяна была впереди со счётом 3:1, но упустила своё преимущество.

Украинская теннисистка потерпела третье поражение подряд.

Отметим, для Бартуньковой это второе выступление в основной сетке турнира WTA.

Даяна Ястремская примет участие и в парном разряде турнира в Клуж-Напоке вместе с Куинн Глисон из США.