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Клуж-Напока. Ястремская уступила на старте соревнований

Теннис
(1 голосов)

Неудачный старт для украинки

Клуж-Напока. Ястремская уступила на старте соревнований

Фото: Eurosport

Новина українською

Даяна Ястремская покидает турнир в одиночной сетке турнира WTA в Румынии. На старте соревнований украинка проиграла Николе Бартуньковой из Чехии.

Клуж-Напока, Румыния. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Никола Бартунькова (Чехия, WC) 5:7, 4:6

В сегодняшней встрече во втором сете Даяна была впереди со счётом 3:1, но упустила своё преимущество.

Украинская теннисистка потерпела третье поражение подряд.

Отметим, для Бартуньковой это второе выступление в основной сетке турнира WTA.

Даяна Ястремская примет участие и в парном разряде турнира в Клуж-Напоке вместе с Куинн Глисон из США.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
BTU

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