Клуж-Напока. Байндл следом за Ястремской уступила на старте соревнований

Украинская теннисистка Катерина Байндл покидает турнир WTA в Румынии. На старте соревнований она уступила Екатерине Макаровой.

Клуж-Напока, Румыния. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) - Екатерина Макарова (-, Q) 3:6, 6:1, 1:6

В середине второго сета Байндл брала медицинский перерыв из-за плохого самочувствия. Украинская теннисистка 18-й раз в этом году сыграла в основной сетке соревнований (категории WTA 125 и выше)

В предыдущем сезоне Катерина также играла в Клуж-Напоке и выбыла из борьбы после стартового матча в квалификации.