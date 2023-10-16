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Клуж-Напока. Байндл следом за Ястремской уступила на старте соревнований
Украинки покидает соревнования
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Украинская теннисистка Катерина Байндл покидает турнир WTA в Румынии. На старте соревнований она уступила Екатерине Макаровой.
Клуж-Напока, Румыния. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) - Екатерина Макарова (-, Q) 3:6, 6:1, 1:6
В середине второго сета Байндл брала медицинский перерыв из-за плохого самочувствия. Украинская теннисистка 18-й раз в этом году сыграла в основной сетке соревнований (категории WTA 125 и выше)
В предыдущем сезоне Катерина также играла в Клуж-Напоке и выбыла из борьбы после стартового матча в квалификации.
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