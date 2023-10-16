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Клуж-Напока. Байндл следом за Ястремской уступила на старте соревнований

Теннис
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Украинки покидает соревнования

Клуж-Напока. Байндл следом за Ястремской уступила на старте соревнований

Getty Images_

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Байндл покидает турнир WTA в Румынии. На старте соревнований она уступила Екатерине Макаровой.

Клуж-Напока, Румыния. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) - Екатерина Макарова (-, Q) 3:6, 6:1, 1:6

В середине второго сета Байндл брала медицинский перерыв из-за плохого самочувствия. Украинская теннисистка 18-й раз в этом году сыграла в основной сетке соревнований (категории WTA 125 и выше)

В предыдущем сезоне Катерина также играла в Клуж-Напоке и выбыла из борьбы после стартового матча в квалификации.

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В статье: Катерина Байндл
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Источник:
BTU

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