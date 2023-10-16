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ФОТО. Элина Свитолина поздравила дочь Скай с днем рождения
Дочери украинки исполнился 1 год
instagram.com
Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram пост в честь дня рождения своей дочери Скай, которой 15 октября исполнился один год.
Напомним, отцом Скай является бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис.
"Поздравляю самую сладкую девочку с первым днём рождения. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, мы благодарны за каждый миг с тобой. Мы любим тебя больше, чем можем выразить словами. С днём рождения, наш драгоценный ангел", — подписала фото Свитолина.
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