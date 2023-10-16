Карлос Алькарас взял паузу после серии поражений

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас решил взять недельную паузу в тренировках после поражений от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине и от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

Сразу после вылета с турнира Алькарас отправился в Испанию, где проанализирует оставшуюся часть календаря и проведет работу над ошибками.

Алькарас снова выйдет на корт в следующий четверг, 19 октября.