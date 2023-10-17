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Циципас: Должен доказать себе, что способен вернуться на прежний уровень

Теннис
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Теннисист высказался о результатах

Циципас: Должен доказать себе, что способен вернуться на прежний уровень

Фото: Tennishead

Новина українською

Двукратный финалист турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о критике в свой адрес.

"Что я могу сказать людям, которые думают, что я больше не сосредоточен на теннисе? Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Не хочу ничего доказывать никому, кроме себя самого. Я должен доказать себе, что способен вернуться на прежний уровень. Верю в это", — приводит слова Циципаса Univers Tennis.

Напомним, ранее Циципас не смог выйти в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

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В статье: Стефанос Циципас
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