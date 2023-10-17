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Каспер Рууд пробился во второй круг турнира АТР-500 в Токио

Теннис
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Норвежецу пришлось хорошенько поработать

Каспер Рууд пробился во второй круг турнира АТР-500 в Токио

Фото: Tennis World USA

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Восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд обыграл представителя из Японии Йосуке Ватануки (73-е место в рейтинге АТР) и вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Токио (Япония).

Каспер Рууд - Йосука Ватануки 7:6 (8:6), 6:3

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За время матча Ватануки совершил девять эйсов и семь раз допустил двойную ошибку. У Каспера Рууда восемь подач навылет и две совершённые двойные ошибки. Помимо этого, японский теннисист не реализовал ни одного брейк-поинта из трёх возможных, у норвежца реализовано два брейк-поинта из пяти. Это была первая личная встреча для этих двух теннисистов.

В следующем раунде турнира в Токио Касперу Рууду предстоит встретиться с американским теннисистом Маркосом Гироном (79-е место в рейтинге АТР).

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